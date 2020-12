Quando iniziano i saldi online? Le date e come fiutare occasioni e truffe (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 è ormai alle spalle e sono tantissimi gli italiani che attendono l’inizio dei saldi per poter fare qualche acquisto in più, sfruttando le offerte di fine stagione. Mai come quest’anno, tuttavia, c’è attenzione per i saldi online: poter comprare direttamente da casa, senza affollarsi nei negozi, è una scelta che può rivelarsi davvero astuta. Scopriamo le date d’inizio, le occasioni migliori e i trucchi per non lasciarsi sorprendere dalle truffe. saldi online, Quando iniziano Quest’anno, i saldi invernali dovrebbero iniziare sabato 4 gennaio 2021, protraendosi generalmente sino alla prima settimana di marzo, con alcune eccezioni. come sempre accade, la decisione ... Leggi su dilei (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 è ormai alle spalle e sono tantissimi gli italiani che attendono l’inizio deiper poter fare qualche acquisto in più, sfruttando le offerte di fine stagione. Maiquest’anno, tuttavia, c’è attenzione per i: poter comprare direttamente da casa, senza affollarsi nei negozi, è una scelta che può rivelarsi davvero astuta. Scopriamo led’inizio, lemigliori e i trucchi per non lasciarsi sorprendere dalleQuest’anno, iinvernali dovrebbero iniziare sabato 4 gennaio 2021, protraendosi generalmente sino alla prima settimana di marzo, con alcune eccezioni.sempre accade, la decisione ...

