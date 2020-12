Morto Paulo Ricardo Magro, è la maledizione della Chapecoense (Di giovedì 31 dicembre 2020) Morto Paulo Ricardo Magro: dal 2019 era presidente della Chapecoense, la squadra brasiliana sterminata nell’incidente del 2016 Calcio brasiliano in lutto per la prematura scomparsa di Paulo Ricardo Magro, stroncato dal Coronavirus. Da quasi un anno e mezzo era diventato presidente della Chapecoense, il club passato tragicamente alla storia per l’incidente aereo del 2016 che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020): dal 2019 era presidente, la squadra brasiliana sterminata nell’incidente del 2016 Calcio brasiliano in lutto per la prematura scomparsa di, stroncato dal Coronavirus. Da quasi un anno e mezzo era diventato presidente, il club passato tragicamente alla storia per l’incidente aereo del 2016 che L'articolo proviene da Inews.it.

