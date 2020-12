Mattarella: Zingaretti, 'è tempo di ricostruire, grazie presidente' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Non siamo in balia degli eventi. Ora dobbiamo preparare il futuro. Dal presidente Mattarella un grande messaggio che chiama tutti alla responsabilità, al senso di comunità e all'impegno per la rinascita italiana insieme a un'Europa che sta cambiando. È tempo di ricostruire. grazie presidente!" Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Non siamo in balia degli eventi. Ora dobbiamo preparare il futuro. Dalun grande messaggio che chiama tutti alla responsabilità, al senso di comunità e all'impegno per la rinascita italiana insieme a un'Europa che sta cambiando. Èdi!" Così il segretario del Pd, Nicola

Affaritaliani : Plauso bipartisan per Mattarella. Zingaretti: 'Tutti siano responsabili' - Affaritaliani : Plauso bipartisan per Mattarella Zingaretti: 'Tutti siano responsabili' - niccolotosi : Dite quello che vi pare, ma fra #Mattarella e i vari #Conte #DiMaio #zingaretti e #Salvini c’è un abisso di spessore politico e culturale. - aspettaaspetta : RT @RuffaJosef: @Luca__Pagani 31.12.2020: Il discorso di fine anno #Mattarella lo può infilare nella libreria. Dopo quello che ha permesso… - FeMe00231066 : In anteprima i commenti di alcuni politici al discorso di #Mattarella - Fico: ascoltare monito Mattarella che punta… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Zingaretti Mattarella: Zingaretti, 'è tempo di ricostruire, grazie presidente' LiberoQuotidiano.it Jole Santelli, dall'elezione al triste addio

Jole Santelli è eletta presidente della Regione Calabria con il 55,29% dei consensi. Staccato di oltre 25 punti percentuali Pippo Callipo, imprenditore sostenuto dal centrosinistra. Non riescono a sup ...

Mattarella ai tempi del Covid che si prese in anticipo una generazione

Sulla crisi serve un indizio, una parola, un percorso del Colle per uscire nel 2021 dalla palude. Incredibile Pd: “Nè con Renzi nè con Conte”.

Jole Santelli è eletta presidente della Regione Calabria con il 55,29% dei consensi. Staccato di oltre 25 punti percentuali Pippo Callipo, imprenditore sostenuto dal centrosinistra. Non riescono a sup ...Sulla crisi serve un indizio, una parola, un percorso del Colle per uscire nel 2021 dalla palude. Incredibile Pd: “Nè con Renzi nè con Conte”.