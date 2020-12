Mattarella, il discorso di Capodanno: 'Pandemia ci ha colpiti duramente. Vaccinarsi è un dovere, io lo farò' (Di giovedì 31 dicembre 2020) il discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica: dopo le 20.30 tutti davanti alla tv a reti unificate per il classico messaggio di fine anno del Capo dello Stato , al termine di un 2020 ... Leggi su leggo (Di giovedì 31 dicembre 2020) ildidel Presidente della Repubblica: dopo le 20.30 tutti davanti alla tv a reti unificate per il classico messaggio di fine anno del Capo dello Stato , al termine di un 2020 ...

francescocosta : Un discorso perfetto. Siamo fortunati, almeno in questo. Grazie. #Mattarella - fattoquotidiano : Il penultimo messaggio del settennato di Sergio Mattarella sarà anche quello più drammatico e per certi versi solen… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Giorni di angoscia e speranza. Pandemia mette a rischio le nostre esistenze, ferisce il modo di vivere… - Bordnassela : RT @LiaCapizzi: Discorso impeccabile, deciso, essenziale ma chiarissimo. La nostra fortuna è avere Mattarella come Presidente della Repubb… - gabrielecatania : @lucapagni sento #Mattarella e penso a #Renzi, e a Vico, e all'eterogenesi dei fini... -