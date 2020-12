Lutto in Casa Surace, è morto Nonno Andrea (Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ stato protagonista di tanti video del gruppo di artisti youtuber e videomaker Casa Surace, è scomparso Nonno Andrea. A renderlo noto gli stessi protagonisti sulla loro pagina Facebook che hanno scritto: “Oggi ci ha lasciati Nonno Andrea. ?Quando ci chiedevano ‘me è veramente vostro Nonno?’ La risposta era sempre la stessa ‘All’anagrafe no, ma in pratica sì. È nostro Nonno’, e oggi sappiamo che è vero, perché ci mancherà come manca un Nonno. E come un vero Nonno ha aspettato l’ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via. Nonno Andrea, stasera brinderemo per te con il tuo vino. E non diremo neanche che è aceto”. Il dolore del gruppo è stato condiviso dai tanti fan di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ stato protagonista di tanti video del gruppo di artisti youtuber e videomaker, è scomparso. A renderlo noto gli stessi protagonisti sulla loro pagina Facebook che hanno scritto: “Oggi ci ha lasciati. ?Quando ci chiedevano ‘me è veramente vostro?’ La risposta era sempre la stessa ‘All’anagrafe no, ma in pratica sì. È nostro’, e oggi sappiamo che è vero, perché ci mancherà come manca un. E come un veroha aspettato l’ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via., stasera brinderemo per te con il tuo vino. E non diremo neanche che è aceto”. Il dolore del gruppo è stato condiviso dai tanti fan di ...

E' stato protagonista di tanti video del gruppo di artisti youtuber e videomaker Casa Surace, è scomparso Nonno Andrea. A renderlo noto gli stessi protagonisti sulla loro pagina Facebook che hanno scr ...

