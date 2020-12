Lamorgese come Xi Jinping. Meloni: caccia al veglione? Piuttosto controllate i clandestini (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non sono piaciute a Fratelli d’Italia le parole del ministro degli Interni Luciana Lamorgese che ha minacciato un controllo stretto anche sui social per la caccia al veglione di San Silvestro. Tanto accanimento, fa notare Giorgia Meloni, gli italiani non lo meritano. Soprattutto quando per gli immigrati clandestini non si utilizza lo stesso registro. Lamorgese, Meloni: quando useranno lo stesso zelo contro l’immigrazione clandestina? “Pugno duro della Lamorgese contro le feste clandestine di Capodanno – osserva Meloni – addirittura con super dispiegamenti delle Forze dell’Ordine e monitoraggi in rete. Quando inizieranno a usare la stessa attenzione per contrastare l’immigrazione clandestina e incontrollata?”. Mollicone: sembra di stare ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non sono piaciute a Fratelli d’Italia le parole del ministro degli Interni Lucianache ha minacciato un controllo stretto anche sui social per laaldi San Silvestro. Tanto accanimento, fa notare Giorgia, gli italiani non lo meritano. Soprattutto quando per gli immigratinon si utilizza lo stesso registro.: quando useranno lo stesso zelo contro l’immigrazione clandestina? “Pugno duro dellacontro le feste clandestine di Capodanno – osserva– addirittura con super dispiegamenti delle Forze dell’Ordine e monitoraggi in rete. Quando inizieranno a usare la stessa attenzione per contrastare l’immigrazione clandestina e incontrollata?”. Mollicone: sembra di stare ...

Ernesto29296958 : RT @FrancescoLollo1: Come nella GermaniaEst facevano i comunisti, #Lamorgese dichiara che intercetterà le conversazioni sui social per scop… - SecolodItalia1 : Lamorgese come Xi Jinping. Meloni: caccia al veglione? Piuttosto controllate i clandestini - iolanda_pitti : RT @IPredicatore: @ClaudioDeglinn2 Questa è una bomba sociale di sicurezza.. Lamorgese inadeguata al suo ruolo..già aveva fallito a Milano… - deitempiubelli : RT @FrancescoLollo1: Come nella GermaniaEst facevano i comunisti, #Lamorgese dichiara che intercetterà le conversazioni sui social per scop… - direttorissimo : portate un cavatappi che le bolle le sciaboliamo ma il morellino di scansano senno non sappiamo come cazzo aprirlo… -

