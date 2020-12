L’accordo commerciale su Brexit è stato approvato dall’Unione Europea e dal Parlamento britannico: entrerà in vigore stanotte (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nelle ultime ore L’accordo commerciale trovato su Brexit prima di Natale dall’Unione Europea e dal Regno Unito è stato approvato ufficialmente da entrambe le parti: il Regno Unito potrà quindi completare l’uscita dall’Unione Europea alle 23 ora britannica di stasera, Leggi su ilpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nelle ultime oretrovato suprima di Natalee dal Regno Unito èufficialmente da entrambe le parti: il Regno Unito potrà quindi completare l’uscitaalle 23 ora britannica di stasera,

