Genoa – Lazio, in Tv e formazioni (Di giovedì 31 dicembre 2020) Genoa – Lazio è una delle partite in programma per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si sfideranno domenica 3 gennaio a partire dalle ore 15.00 allo stadio Ferraris. Sarà possibile seguire la gara sui canali Sky Sport o su Sky Sport Serie A, inoltre Genoa – Lazio sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming SkyGo. Genoa – Lazio, come si presentano le squadre? Genoa e Lazio arrivano a questa quindicesima giornata di campionato con due situazioni differenti alle spalle. Per i rossoblu la stagione non è cominciata nel migliore dei modi…anzi. La squadra di Ballardini ha perlopiù collezionato sconfitte che l’hanno costretta in fondo alla classifica. Il Genoa occupa infatti il diciottesimo posto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020)è una delle partite in programma per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si sfideranno domenica 3 gennaio a partire dalle ore 15.00 allo stadio Ferraris. Sarà possibile seguire la gara sui canali Sky Sport o su Sky Sport Serie A, inoltresarà disponibile anche sulla piattaforma streaming SkyGo., come si presentano le squadre?arrivano a questa quindicesima giornata di campionato con due situazioni differenti alle spalle. Per i rossoblu la stagione non è cominciata nel migliore dei modi…anzi. La squadra di Ballardini ha perlopiù collezionato sconfitte che l’hanno costretta in fondo alla classifica. Iloccupa infatti il diciottesimo posto ...

