Diretta Discorso Mattarella fine anno 2020: orario, quando inizia e dove guardarlo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si terrà oggi, giovedì 31 dicembre 2020, in Diretta tv e streaming. Per tutti gli italiani che si stanno domandando dove seguire in tempo reale l’intervento del Capo dello Stato, ecco tutte le informazioni utili per seguire live la Diretta di Mattarella stasera. L’inizio del Discorso di Sergio Mattarella è fissato alle ore 20.30 e sarà trasmesso a reti unificate da tutte le principali emittenti tv italiane. La Diretta televisiva del Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica sarà infatti disponibile su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ildidel Presidente della Repubblica Sergiosi terrà oggi, giovedì 31 dicembre, intv e streaming. Per tutti gli italiani che si stdomandandoseguire in tempo reale l’intervento del Capo dello Stato, ecco tutte le informazioni utili per seguire live ladistasera. L’inizio deldi Sergioè fissato alle ore 20.30 e sarà trasmesso a reti unificate da tutte le principali emittenti tv italiane. Latelevisiva deldidel Presidente della Repubblica sarà infatti disponibile su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, ...

ClaudiaBruno00 : RT @CorriereCitta: #Diretta Discorso #Mattarella fine anno 2020: orario, quando inizia e dove guardarlo - sarchia56 : ULTIMA ORA : SEMBRA CHE PER RISPARMIARE QUESTA SERA IL PRESIDENTE #Mattarella MENTRE FARA' IL DISCORSO DI FINE ANN… - CorriereCitta : #Diretta Discorso #Mattarella fine anno 2020: orario, quando inizia e dove guardarlo - BerniCurenai : 'Funziona tutto', dice #Conte sulla #luna La conferenza choc del #presidente - eternityblood : @Whatsername_17_ Non so se posso ritenermi inclusa in questo discorso, ma posso dirti con certezza che il tuo esser… -