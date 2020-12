Covid, coppia muore per colpa di un taglio di capelli (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono stati sposati per 59 anni, poi è arrivato il Covid-19 che nel giro di dieci giorni, poco prima della vigilia di Natale, li ha separati per sempre e strappati alla loro famiglia. È quanto è successo a Mike e Carol Bruno, di Chicago, Illinois: come ha raccontato uno dei figli della coppia, Joseph, alla Cnn, l'uomo è morto nella serata di mercoledì scorso, mentre sua moglie aveva già perso la vita poco più di una settimana prima. Il virus si era diffuso tra i diversi membri della famiglia dopo che un'altra dei figli, Michelle, parrucchiera, aveva tagliato i capelli al fratello nel suo appartamento alla fine di novembre. Sarebbe stato questo l'inizio del focolaio Covid che ha distrutto parte della famiglia Bruno, secondo quanto riferito da Joseph all'emittente a stelle e strisce. Era il 20 novembre. Da quel ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono stati sposati per 59 anni, poi è arrivato il-19 che nel giro di dieci giorni, poco prima della vigilia di Natale, li ha separati per sempre e strappati alla loro famiglia. È quanto è successo a Mike e Carol Bruno, di Chicago, Illinois: come ha raccontato uno dei figli della, Joseph, alla Cnn, l'uomo è morto nella serata di mercoledì scorso, mentre sua moglie aveva già perso la vita poco più di una settimana prima. Il virus si era diffuso tra i diversi membri della famiglia dopo che un'altra dei figli, Michelle, parrucchiera, aveva tagliato ial fratello nel suo appartamento alla fine di novembre. Sarebbe stato questo l'inizio del focolaioche ha distrutto parte della famiglia Bruno, secondo quanto riferito da Joseph all'emittente a stelle e strisce. Era il 20 novembre. Da quel ...

