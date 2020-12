“Coprifuoco in vigore anche dopo la Befana”. Speranza ci rovina pure il 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – “Il Coprifuoco resterà in vigore anche dopo la Befana”, parola del ministro della Salute Roberto Speranza. “Il ritorno in classe è il nostro obiettivo prioritario” ma “finché i vaccini non produrranno un impatto epidemiologico sulla popolazione, l’unica cosa che funziona sono le misure restrittive“. Così l’esponente di LeU, in una intervista al Corriere della Sera, anticipa che con il 2021 almeno per adesso non cambierà niente sul fronte delle restrizioni. Speranza: “dopo la Befana Coprifuoco ancora in vigore con ristoranti e bar chiusi dopo le 18” Speranza dice che i contagi stanno risalendo e quindi bisogna continuare a tenere tutto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – “Ilresterà inla”, parola del ministro della Salute Roberto. “Il ritorno in classe è il nostro obiettivo prioritario” ma “finché i vaccini non produrranno un impatto epidemiologico sulla popolazione, l’unica cosa che funziona sono le misure restrittive“. Così l’esponente di LeU, in una intervista al Corriere della Sera, anticipa che con ilalmeno per adesso non cambierà niente sul fronte delle restrizioni.: “laancora incon ristoranti e bar chiusile 18”dice che i contagi stanno risalendo e quindi bisogna continuare a tenere tutto ...

fanpage : Il coprifuoco resterà in vigore anche dopo le festività natalizie #31dicembre - zazoomblog : L’annuncio del ministro Speranza: «Il coprifuoco resterà in vigore anche dopo l’Epifania» - #L’annuncio #ministro… - SecolodItalia1 : L’annuncio del ministro Speranza: «Il coprifuoco resterà in vigore anche dopo l’Epifania» - UgoBaroni : RT @fanpage: Il coprifuoco resterà in vigore anche dopo le festività natalizie #31dicembre - il_piccolo : Zona rossa, stretta sui veglioni di #Capodanno2021: controlli anti ritrovi illegali. Coprifuoco più lungo stanotte:… -