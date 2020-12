Conte: “Il 2020 non lo dimenticheremo. Abbiamo vissuto momenti di grande unità. Ora è il momento di riprenderci le nostre vite. Il nuovo anno deve essere l’anno del riscatto” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Abbiamo vissuto un anno difficile. Difficilissimo. Abbiamo affrontato, e stiamo ancora affrontando, una prova durissima. Tanti di noi hanno perso gli affetti più cari. Un’intera generazione che ha ricostruito l’Italia nel dopoguerra e ha contribuito al “miracolo economico” ne è uscita decimata. Abbiamo conosciuto il dolore della perdita di amici, di persone che lavoravano con noi tutti i giorni, fianco a fianco”. E’ quanto scrive nel messaggio di fine pubblicato su Facebook il premier Giuseppe Conte. “Siamo stati chiamati a compiere sacrifici che mai neppure avremmo immaginato. Abbiamo sperimentato sofferenze e limitazioni delle libertà – aggiunge il presidente del Consiglio – che forse non avremmo concepito neppure in astratto. Nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) “undifficile. Difficilissimo.affrontato, e stiamo ancora affrontando, una prova durissima. Tanti di noi hperso gli affetti più cari. Un’intera generazione che ha ricostruito l’Italia nel dopoguerra e ha contribuito al “miracolo economico” ne è uscita decimata.conosciuto il dolore della perdita di amici, di persone che lavoravano con noi tutti i giorni, fianco a fianco”. E’ quanto scrive nel messaggio di fine pubblicato su Facebook il premier Giuseppe. “Siamo stati chiamati a compiere sacrifici che mai neppure avremmo immaginato.sperimentato sofferenze e limitazioni delle libertà – aggiunge il presidente del Consiglio – che forse non avremmo concepito neppure in astratto. Nel ...

