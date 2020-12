Classifica dei segni più fortunati del nuovo anno: Oroscopo 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Come ogni 31 dicembre, vi pubblico la Classifica dei segni più fortunati del nuovo anno. Questa volta per provare ad accontentare tutti e dare meno ‘mai una gioia’ possibili ho riportato le previsioni di ben due noti astrologi, Ginny Chiara Viola di Fan Page e Miro’s di Sicilia in Vetrina. Essendo un Acquario a me è andata piuttosto bene, visto che in una delle due classifiche sono in top 3 e nell’altra al quarto posto. Brutte notizie invece per gli amici del Leone e della Vergine, nel vostro caso… Le previsioni di Ginny Chiara Viola per FanPage. 12. Leone Diciamo che sembra proprio che le stelle ce la mettano tutta per darti fastidio in questo 2021: Saturno e Giove sono entrambi in opposizione e avrai la sensazione che le cose non entrino. Hai presente quando ti piace tanto tanto ... Leggi su biccy (Di giovedì 31 dicembre 2020) Come ogni 31 dicembre, vi pubblico ladeipiùdel. Questa volta per provare ad accontentare tutti e dare meno ‘mai una gioia’ possibili ho riportato le previsioni di ben due noti astrologi, Ginny Chiara Viola di Fan Page e Miro’s di Sicilia in Vetrina. Essendo un Acquario a me è andata piuttosto bene, visto che in una delle due classifiche sono in top 3 e nell’altra al quarto posto. Brutte notizie invece per gli amici del Leone e della Vergine, nel vostro caso… Le previsioni di Ginny Chiara Viola per FanPage. 12. Leone Diciamo che sembra proprio che le stelle ce la mettano tutta per darti fastidio in questo: Saturno e Giove sono entrambi in opposizione e avrai la sensazione che le cose non entrino. Hai presente quando ti piace tanto tanto ...

ZZiliani : Avete capito? Far giocare #JuveNapoli è per la #Gazzetta un’ingiustizia perchè i loro avversari ora non sanno bene… - TipoCheTipo : @BlueRoyale1 @LegaPokemon @1984maverick @MassimoMacchi @Renatapadovani6 @gcamp269 @teoxandra @BruNO16503135… - gvccivkook : RT @BTSItalia_twt: ??| 'Dynamite' dei @BTS_twt alla posizione #3 della classifica di Genius 'Year In Lyrics: Top Songs of 2020', con più di… - amannaggia : RT @PoliticaPerJedi: Dicevo, leggo di un Conte Ter e realizzo basito che nella specialissima classifica dei pluripresidenti del Consiglio i… - 97airohpue : RT @BTSItalia_twt: ??| 'Dynamite' dei @BTS_twt alla posizione #3 della classifica di Genius 'Year In Lyrics: Top Songs of 2020', con più di… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica dei Giochi PC: la classifica dei 10 titoli meglio ottimizzati del 2020 Tom's Hardware Italia Serie B, Balotelli trascina il Monza: 3-0 alla Salernitana. Ma l'Empoli manca il sorpasso

I brianzoli piegano i campani che vengono raggiunti in vetta dai toscani, che però non vanno oltre il pari con l'Ascoli. Cittadella e Lecce ...

Calcio D, il Lentigione passa a Prato (0-1) e scavalca i lanieri e il Rimini. La classifica

Colpaccio in trasferta del Lentigione sul campo del Prato per 0-1 che così viene scavalcato in classifica dalla formazione reggiana al quarto posto. E’ la prima sconfitta per la squadra di Esposito or ...

I brianzoli piegano i campani che vengono raggiunti in vetta dai toscani, che però non vanno oltre il pari con l'Ascoli. Cittadella e Lecce ...Colpaccio in trasferta del Lentigione sul campo del Prato per 0-1 che così viene scavalcato in classifica dalla formazione reggiana al quarto posto. E’ la prima sconfitta per la squadra di Esposito or ...