Chiude i 3 figli in casa col lucchetto per andare al bar | poi le fiamme e muoiono Avevano da 8 mesi a 4 anni

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Una tragedia senza fine quella che giunge da Rio Branco, la maggiore città nonché capitale dello stato brasiliano dell’Acre. Tre fratellini, di 4, 2e 8, sono morti a seguito dell’incendio della loro abitazione. Ma, oltre alla morte di tre bambini così piccoli, ciò che sta generando sconcerto nella comunità della cittadina brasiliana è la modalità con cui si è verificato questo terribile incendio. La vicenda risale al 19 dicembre quando la madre dei tre piccoli, Jociane Evangelista Monteiro si è allontanata da, secondo quanto riportato dai quotidiani locali, pera bere in un locale vicino. Poco dopo, per cause ancora da accertare, è scoppiato l’incendio che ha distrutto l’abitazione senza lasciare alcuno scampo ai tre piccoli. La donna è stata prima arrestata, ma poi ...