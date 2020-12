Cassano | «Donnarumma top player? Non scherziamo | su Pioli…»

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Antoniodice la sua su Gianluigi(punzecchiandolo e non poco) e Stefano Pioli, ecco le parole dell’ex attaccante rossonero Antonioè stato protagonista a Bobo TV, ecco le parole dell’ex fantasista barese: Su: «Vi faccio almeno 7-10 nomi di portieri più forti anni luce di lui: Allisson, Ter Stegen, Oblak, Neuer…» Su Pioli: «Mi è piaciuto molto, non solo nella gestione di Ibra: è stato bravo a farsi amare da Ibrahimovic ma soprattutto a farsi seguire da tutti gli altri. Ha fatto la stagione più bella della sua vita». Leggi su Calcionews24.com

Grande dibattito in particolare sul verdetto sul "miglior giovane del campionato italiano", con FantAntonio che non ha avuto parole tenere per Gigio Donnarumma, votato da Vieri e Ventola.