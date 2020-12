Capodanno in zona rossa, coprifuoco “speciale” e controlli a tappeto (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – L’Italia torna in zona rossa per Capodanno, con il coprifuoco esteso fino alle 7 di domattina. Da oggi fino al 3 gennaio di nuovo in vigore le regole più restrittive su spostamenti e aperture degli esercizi commerciali, imposte dal decreto di Natale, con l’aggiunta di un coprifuoco “speciale” per l’ultima notte dell’anno. Unico giorno “d’aria” il 4 gennaio, che sarà arancione, poi ancora il 5 e il 6, l’Italia tornerà in zona rossa. Il coprifuoco “speciale” per la notte di Capodanno Tra il 31 dicembre e il 1° gennaio vige il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 22 alle 7 del mattino, ad eccezione delle comprovate necessità di lavoro, salute e urgenza, che vanno documentate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – L’Italia torna inper, con ilesteso fino alle 7 di domattina. Da oggi fino al 3 gennaio di nuovo in vigore le regole più restrittive su spostamenti e aperture degli esercizi commerciali, imposte dal decreto di Natale, con l’aggiunta di un” per l’ultima notte dell’anno. Unico giorno “d’aria” il 4 gennaio, che sarà arancione, poi ancora il 5 e il 6, l’Italia tornerà in. Il” per la notte diTra il 31 dicembre e il 1° gennaio vige il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 22 alle 7 del mattino, ad eccezione delle comprovate necessità di lavoro, salute e urgenza, che vanno documentate ...

