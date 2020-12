Bologna | le basi ci sono | nel 2021 serve l’ultimo step

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il pagellone sul 2020 delcon vista sul. I migliori e i peggiori dell’anno, cosa aspettarsi ancora dai rossoblù di Mihajlovic L’obiettivo delè quello di riuscire a migliorare il 12° posto della passata stagione, quando chiuse il campionato con 49 punti, a -2 dal 9° posto e a -4 dall’ottavo posto del Sassuolo. In un anno travagliato per il Covid ma anche per la malattia di Sinisa non era semplice. I rossoblù di Mihajlovic in questa stagione hanno continuato a investire sui giovani, con il gruppo storico formato da Palacio, Poli (spesso infortunato in questo 2020), Medel (stesso discorso di Poli), Danilo a trainare i giovani. Puntare sui giovani è sempre un rischio perchéincostanti e lo stesso sta accadendo alin questa seconda fase del 2020. Al momento i rossoblù ...