A Capodanno gli hotel di Roma restano (quasi) vuoti (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - Cinquanta alberghi aperti sui 1200 della capitale e pochi clienti che hanno approfittato della "staycation", la vacanza in hotel a poca distanza dalla propria casa. È la fotografia che, alla vigilia di Capodanno consegna all'AGI Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma. "La decisione governativa di vietare la cena di fine anno nei ristoranti degli hotel confinando gli ospiti in camera ci ha tagliato le gambe e le prenotazioni" spiega. Nei suoi sei alberghi sono occupate in tutto otto stanze, informa, e tra i clienti soltanto una coppia che ha prenotato all'hotel Royal Santina, di fronte alla stazione Termini, ha scelto anche la cena, forzatamente in camera: "Il room service a Capodanno non e' una soluzione festaiola molto appetibile, è un po' una soluzione da malati". ... Leggi su agi (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - Cinquanta alberghi aperti sui 1200 della capitale e pochi clienti che hanno approfittato della "staycation", la vacanza ina poca distanza dalla propria casa. È la fotografia che, alla vigilia diconsegna all'AGI Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi. "La decisione governativa di vietare la cena di fine anno nei ristoranti degliconfinando gli ospiti in camera ci ha tagliato le gambe e le prenotazioni" spiega. Nei suoi sei alberghi sono occupate in tutto otto stanze, informa, e tra i clienti soltanto una coppia che ha prenotato all'Royal Santina, di fronte alla stazione Termini, ha scelto anche la cena, forzatamente in camera: "Il room service anon e' una soluzione festaiola molto appetibile, è un po' una soluzione da malati". ...

enpaonlus : «Alzare il volume della tv e non lasciarli soli»: come proteggere gli animali dai botti di Capodanno - UffiziGalleries : Ci avviciniamo alla notte di #Capodanno e anche in Olimpo gli dei si preparano alla festa scherzando, brindando e b… - rtl1025 : RTL 102.5, Capodanno a Case Connesse con il Power Hits Capodanno Edition ???? Un grande show per festeggiare insieme… - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: A Capodanno gli hotel di Roma restano (quasi) vuoti - vero_daloisio : Abbiamo vissuto un anno davvero difficile.. l abbiamo vissuto insieme e spero che insieme ne usciremo fuori. Vorrei… -