Vaccino, Claudia Alivernini dopo le minacce dei no vax: 'Non mi aspettavo tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte'

'Non mi aspettavo tanta cattiveria, un odio così grande, tanto veleno e rabbia, ma io lo rifarei subito, lo rifarei mille altre volte ancora, per tutti i miei colleghi che sono morti per aiutare gli ...

