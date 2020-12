Uomini e donne, anticipazioni: Davide non sceglie ancora (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In molti pensavano che Davide Donadei avrebbe scelto nella registrazione di Uomini e donne di ieri 29 dicembre, ma così non è stato. Dalle anticipazioni che giungono da Il Vicolo delle news, veniamo a sapere che il tronista pugliese è uscito in esterna con Chiara Rabbi. Beatrice Buonocore è stata lasciata a casa anche questa volta. Le due corteggiatrici in puntata, si sono lamentate del fatto che Davide dica sempre di essere vicino a una decisione ma che di fatto non la faccia ancora. La fatidica scelta avverrà nella prossima registrazione? U&D, nessuna esterna tra Davide e Beatrice La nuova registrazione di Uomini tenutasi ieri 29 dicembre, doveva essere quella della scelta di Davide Donadei ma così non è stato. Il tronista ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In molti pensavano cheDonadei avrebbe scelto nella registrazione didi ieri 29 dicembre, ma così non è stato. Dalleche giungono da Il Vicolo delle news, veniamo a sapere che il tronista pugliese è uscito in esterna con Chiara Rabbi. Beatrice Buonocore è stata lasciata a casa anche questa volta. Le due corteggiatrici in puntata, si sono lamentate del fatto chedica sempre di essere vicino a una decisione ma che di fatto non la faccia. La fatidica scelta avverrà nella prossima registrazione? U&D, nessuna esterna trae Beatrice La nuova registrazione ditenutasi ieri 29 dicembre, doveva essere quella della scelta diDonadei ma così non è stato. Il tronista ...

