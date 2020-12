Tra Terminator e La La Land | il video con i robot che ballano guarda al 2021

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Boston Dynamics ha deciso di chiudere l'anno con un simpaticoche è quasi un ibrido die La La: l'azienda è la stessa che ha realizzato iper un episodio di Black Mirror. La Boston Dynamics ha deciso di chiudere l'anno con un simpaticoche è quasi un ibrido die La La. Pur non citando esplicitamente i due lungometraggi, il filmato ne evoca per certi versi le atmosfere, dato che ci sono diversichein allegria, come se tutto fosse nuovamente a posto. Il, che potete vedere qui sotto, è accompagnato dalla seguente didascalia: "Tutta la nostra squadra si è riunita per celebrare l'inizio di quello che speriamo sarà un anno più felice. Buon anno da tutti ...