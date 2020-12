Sci alpino, a Semmering la miglior Marta Rossetti. Brignone mette lo slalom da parte (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2020 dello sci alpino femminile si è chiuso con lo slalom di Semmering. Una gara che ha visto il miglior risultato in carriera di Marta Rossetti. L’undicesimo posto della bresciana è certamente l’unica nota lieta sulle nevi austriache per l’Italia. Una splendida rimonta nella seconda manche ed un risultato che ha adesso ha bisogno di conferme e che non deve essere solo un caso isolato nel corso di una stagione che deve portare Rossetti e anche altre giovani ad un salto di qualità. Tra queste c’è sicuramente Martina Peterlini, ma la sfortuna ha notevolmente colpito la trentina. La slalomista di Rovereto sta accusato da ormai molte settimane un problema importante alla schiena, che debilita notevolmente le sue prestazioni. Adesso è arrivato il momento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2020 dello scifemminile si è chiuso con lodi. Una gara che ha visto ilrisultato in carriera di. L’undicesimo posto della bresciana è certamente l’unica nota lieta sulle nevi austriache per l’Italia. Una splendida rimonta nella seconda manche ed un risultato che ha adesso ha bisogno di conferme e che non deve essere solo un caso isolato nel corso di una stagione che deve portaree anche altre giovani ad un salto di qualità. Tra queste c’è sicuramente Martina Peterlini, ma la sfortuna ha notevolmente colpito la trentina. Laista di Rovereto sta accusato da ormai molte settimane un problema importante alla schiena, che debilita notevolmente le sue prestazioni. Adesso è arrivato il momento ...

