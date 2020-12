Sampdoria | occhi in Germania | piace Karaman del Fortuna Dusseldorf

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lavuole in ogni modo accontentare Claudio Ranieri e regalargli un nuovo attaccante: torna l’interesse perdelDüsseldorf Lacontinua a concentrarsi sulla ripresa del campionato, ma con uno alla sessione invernale di calciomercato, ormai prossima ad avere inizio. Il presidente Massimo Ferrero vuole a tutti i costi esaudire i desideri del tecnico Claudio Ranieri e regalargli un nuovo attaccante: secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Rheinische Post i blucerchiati avrebbero posato nuovamente glisu Kenan, attaccante turco in forza alDüsseldorf e già oggetto del desiderio nell’estate del 2019. La trattativa sembra però complessa, vista la concorrenza ...

La Sampdoria vuole in ogni modo accontentare Claudio Ranieri e regalargli un nuovo attaccante: torna l’interesse per Karaman del Fortuna Düsseldorf ...La Sampdoria ha messo gli occhi sul centravanti rumeno Dennis Man, in forza al FCSB, ma la Fiorentina è in vantaggio ...