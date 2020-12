Regeni choc – I pm egiziani | non ci sono le basi per un processo Scagionati gli 007 I colpevoli? Boh… 

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Su quello che (senza offesa per chi ne soffre le terribili conseguenze) possiamo ormai definire ‘il mistero di Pulcinella’, oggi la procura egiziana ha dato ‘il colpo di grazia’ ad una vicenda, quella del feroce delitto di Giulio, nata, consumatasi e quindi dissoltasi, in un clima di odiosa quanto ridicola omertà ‘politica’. E non si tratta di un attestato di ritrosia od antipatia nei confronti dell’Egitto, paese di grandissima cultura, ed animato da moltissime persone perbene e laboriose. La procura egiziana: “Abbiamo ascoltato 120 testimoni, ma niente…” Secondo quanto comunicato infatti dai magistrati operati nell’area del Nilo, sebbene siano stati ”ascoltati 120 testimoni, attualmente non esiste una base per procedere con un procedimento penale sull’omicidio, il rapimento e l’omicidio di Giulio”. Come dire: lo sfortunato ricercatore ...