“Qui e adesso” | stasera su Raitre ultima puntata dello show con Massimo Ranieri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grandi ospiti per il quarto ed ultimo appuntamento con “Qui e”:, mercoledì 30 dicembre, in prima serata su, dal Teatro Sistina di Roma,saluterà il 2020 in compagnia, tra gli altri, di Gianna Nannini, Nina Zilli, Paolo Jannacci e Irama. Come sempre, per stare insieme a loro, non ci sarà soltanto il palcoscenico, ma anche il camerino, cornice ideale e naturale per chiacchierare, raccontare e provare, andando al di là dei rititelevisivo classico. “Qui e”, sudal Teatro Sistina: tra gli ospiti dell’Gianna Nannini ed Irama Un luogo spontaneo per dialogare o cantare insieme, dando spazio innanzitutto alle emozioni e ai ...