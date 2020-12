Oggi è un altro giorno, malore in studio: “Mi gira la testa” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi è un altro giorno ha fatto da scenario ad un malore avvenuto proprio pochi minuti fa che ha coinvolto la conduttrice stessa, cosa è successo? Il programma del pomeriggio condotto da Serena Bortone è in onda da pochi minuti, la giornalista sta intervistando il suo collega e conduttore della Vita in diretta Alberto Matano, ma all’improvviso succede qualcosa. Sembra infatti che per la padrona di casa ci sia stato un piccolo malore dovuto al suo alzarsi troppo di fretta dalla sedia, malore che le ha provocato un brutto giramento di testa che ha preoccupato tutti i presenti in studio. “Ecco, mi gira anche la testa. Mi sono alzata troppo velocemente” sono queste le parole della ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è unha fatto da scenario ad unavvenuto proprio pochi minuti fa che ha coinvolto la conduttrice stessa, cosa è successo? Il programma del pomeriggio condotto da Serena Bortone è in onda da pochi minuti, la giornalista sta intervistando il suo collega e conduttore della Vita in diretta Alberto Matano, ma all’improvviso succede qualcosa. Sembra infatti che per la padrona di casa ci sia stato un piccolodovuto al suo alzarsi troppo di fretta dalla sedia,che le ha provocato un bruttomento diche ha preoccupato tutti i presenti in. “Ecco, mianche la. Mi sono alzata troppo velocemente” sono queste le parole della ...

