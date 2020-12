Natalia Paragoni, svelata l’identità dell’amante: è amico di Tommaso Zorzi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continua il Capri-gate dopo l’incontro tra Zelletta e la sua fidanzata. L’uomo con cui Natalia Paragoni ha trascorso una notte è un’amico di Zorzi. E’ partito ufficialmente il Capri-gate! Dopo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continua il Capri-gate dopo l’incontro tra Zelletta e la sua fidanzata. L’uomo con cuiha trascorso una notte è un’di. E’ partito ufficialmente il Capri-gate! Dopo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

trash_italiano : Prima di essere Natalia Paragoni ?? #GFVIP - trash_italiano : 'PRIMA DI ESSERE NATALIA PARAGONI' #GFVIP - myssdepre : RT @Novella_2000: Andrea Zelletta scoppia in lacrime e ammette di aver coperto Natalia (VIDEO) #gfvip - simonabastiani : GFVip5. Giacomo Urtis spoilera il nome del presunto amante di Natalia Paragoni: è un ex compagno di classe di Tomma… - fanpage : #GfVip, Andrea Zelletta è in crisi -