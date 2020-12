Milan condannato dal tribunale Deve pagare 5 | 37 milioni a Boban

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ildovrà versare circa cinquedi euro per risarcire l'ex Chief Football Officer Zvonimir. Così ha deciso ildio, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato ...

Il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Zvominir Boban. Secondo quanto deciso il club rossonero dovrà risarcire l’ex dirigente per circa 5 milioni di euro. Il caso è le ...Il club rossonero aveva licenziato il dirigente per «giusta causa» dopo un’intervista rilasciata alla Gazzetta in cui attaccava la società. Il Tribunale di Milano ha dato ragione al croato riconoscend ...