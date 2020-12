Le 10 icone di bellezza del 2020

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è chi si è confermata trendsetter assoluta oltre tutto e oltre il Covid-19. C’è chi è esplosa per una serie Tv fornendo sullo schermo, puntata dopo puntata, inspo beauty da copiare nell’immediato. Ci sono poi le royal girls, chi dotata di una bellezza rassicurante, chi, al contrario, rock e controcorrente. E poi le donne in politica che hanno raggiunto il tetto del mondo, dai beauty dettagli invia messaggio così come le dive dello star system con qualcosa da dire, oltre che da mostrare. Dieci donne che per noi si sono distinte in bellezza, dieci donne con una marcia in più. Sono loro ad avere lo scettro di beauty queen del 2020, annus horribilis che proprio nella bellezza, però, ha trovato un appiglio a cui aggrapparsi. Ecco, allora, la squadra d’oro che ha portato luce in questi mesi bui. Attenzione: quella che segue non è una classifica, tutte loro sono numeri 1.