Juventus, “via Agnelli e Ronaldo”: ‘La Verità’ svela una rivoluzione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Andrea Agnelli vuole lasciare la Juventus, che vorrà privarsi di Cristiano Ronaldo: lo scenario de ‘La Verità’ La Juventus potrebbe vivere nei prossimi mesi una nuova rivoluzione. Lo assicura il quotidiano ‘La Verità’, che dedica il taglio basso della sua prima pagina ai bianconeri, con questo titolo: “Conti in tasca agli Agnelli: in rosso solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Andreavuole lasciare la, che vorrà privarsi di Cristiano: lo scenario de ‘LaLapotrebbe vivere nei prossimi mesi una nuova. Lo assicura il quotidiano ‘La, che dedica il taglio basso della sua prima pagina ai bianconeri, con questo titolo: “Conti in tasca agli: in rosso solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : ? Affare fatto! Bryan #Reynolds alla #Juventus dall'#FCDallas per €8,5mln. Firmerà un contratto fino al 2025 e verr… - SportsbookBTC : Juventus consider Reynolds-Pavoletti swap - MarioDErrico14 : Una provovazione? Ebbene si! Io proporrei scambio dei dirigenti sportivi, per esempio fra Juventus e Bayern e via discorrendo - DenisDecorte : Calciomercato Juventus, cosa serve a gennaio? via @OneFootball. Leggilo qui: - serieAnews_com : ???? #Juventus, la rivoluzione svelata da 'La Verità': via #Agnelli, che punta alla Ferrari, e addio a #Ronaldo -