Il ballo (virale) dei robot di Boston Dynamics. Ma quanto valgono? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È già virale il biglietto di auguri per il nuovo anno di Boston Dynamics: un ballo al ritmo di “Do you love me?” dei The Contours con protagonisti quattro robot più che agili. Sono i prodotti più evoluti dell’azienda americana (da poco acquistata dalla coreana Hyundai), frutto di trent’anni di lavoro tra commesse militari e una forte interrelazione tra mondo dell’industria e della ricerca. I DUE UMANOIDI La danza è avviata da “Atlas”, il robot umanoide nella sua ultima versione, più agile e leggero. È definito dall’azienda “una piattaforma di ricerca progettata per superare i limiti della mobilità del suo corpo”. Non commercializzato, Atlas è usato per capire quanto si può spingere la robotica in termini di mobilità. Oltre la meccanica (ci sono ben 28 ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È giàil biglietto di auguri per il nuovo anno di: unal ritmo di “Do you love me?” dei The Contours con protagonisti quattropiù che agili. Sono i prodotti più evoluti dell’azienda americana (da poco acquistata dalla coreana Hyundai), frutto di trent’anni di lavoro tra commesse militari e una forte interrelazione tra mondo dell’industria e della ricerca. I DUE UMANOIDI La danza è avviata da “Atlas”, ilumanoide nella sua ultima versione, più agile e leggero. È definito dall’azienda “una piattaforma di ricerca progettata per superare i limiti della mobilità del suo corpo”. Non commercializzato, Atlas è usato per capiresi può spingere laica in termini di mobilità. Oltre la meccanica (ci sono ben 28 ...

formichenews : ?? Il ballo (virale) dei #robot di Boston Dynamics. Ma quanto valgono? ?? L'articolo di @SPioppi ????… - paoloparenti9 : RT @colombomauro: @Lia_Varoli Questo brano è diventato virale in tutto il mondo dall’Africa alle Alpi, da Cuba a New York grazie ai social… - colombomauro : @Lia_Varoli Questo brano è diventato virale in tutto il mondo dall’Africa alle Alpi, da Cuba a New York grazie ai s… -

Ultime Notizie dalla rete : ballo virale Jack Black balla in mutande e col casco da Iron Man: il video è virale LaScimmiaPensa.com Jack Black balla in mutande e col casco da Iron Man: il video è virale

Jack Black si è esibito in una delle sue oramai celeberrime danze scatenate questa volta in mutande e con indosso il casco di Iron Man ...

I robot ballano sulle note di “Do You Love Me”: il video è virale

Nel nuovo video condiviso da Boston Dynamics, alcuni robot ballano sulle note di “Do You Love Me”, la hit del 1962 dei The Contours.

Jack Black si è esibito in una delle sue oramai celeberrime danze scatenate questa volta in mutande e con indosso il casco di Iron Man ...Nel nuovo video condiviso da Boston Dynamics, alcuni robot ballano sulle note di “Do You Love Me”, la hit del 1962 dei The Contours.