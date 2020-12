Extremum ingaggia Kassad

Leggi su esports247

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Aleksandar “??” Trifunovi? ha deciso di aprire una nuova pagina della sua carriera e di accettare le avance didiventando un suo giocatore come riportato dalla testata francese 1pv.fr. Il giocatore di nazionalità serba ricoprirà il ruolo di allenatore e troverà il suo amico ed ex compagno di squadra ai tempi di 100 Thieves Aaron “?AZR?” Ward. Con questo trasferimento cinque dei sei membri di quella squadra leggendaria saranno di nuovo sotto la stessa franchigia pronti a regalarci tanto spettacolo. La notizia del suo possibile accordo consegue quella che ha sconvolto tutti gli appassionati di esports di lunedì: stiamo parlando del suo divorzio anticipato dal Cloud9 a seguito di una ‘caduta stilistica’. In totale infatti sono passati solo quattro mesi da quando era statoto da Cloud9 e ...