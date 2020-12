Ercolano, dopo la maxi rissa di Natale scattano i divieti per Capodanno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Mentre proseguono le indagini per risalire ai protagonisti della maxi rissa della vigilia a piazza Trieste, il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, corre ai ripari per San Silvestro. “Abbiamo inteso emanare misure maggiormente restrittive nell’esclusivo interesse dei cittadini – ha chiarito il primo cittadino del Miglio D’Oro – . dopo quanto accaduto nel pomeriggio del 24 dicembre sarebbe stato molto più semplice procedere con una chiusura generalizzata, anche perché negli ultimi giorni, abbiamo registrato un aumento della curva dei casi di positività in città che, stando ai dati inviati dall’Asl, al momento sono 545?. “Ma, a mio avviso – spiega il sindaco di Ercolano – le colpe di pochi non possono ricadere sull’intera città. Allo stesso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Mentre proseguono le indagini per risalire ai protagonisti delladella vigilia a piazza Trieste, il sindaco di, Ciro Buonajuto, corre ai ripari per San Silvestro. “Abbiamo inteso emanare misure maggiormente restrittive nell’esclusivo interesse dei cittadini – ha chiarito il primo cittadino del Miglio D’Oro – .quanto accaduto nel pomeriggio del 24 dicembre sarebbe stato molto più semplice procedere con una chiusura generalizzata, anche perché negli ultimi giorni, abbiamo registrato un aumento della curva dei casi di positività in città che, stando ai dati inviati dall’Asl, al momento sono 545?. “Ma, a mio avviso – spiega il sindaco di– le colpe di pochi non possono ricadere sull’intera città. Allo stesso ...

