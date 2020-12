Covid, esplodono focolai locali a Pechino: restrizioni e tamponi a tappeto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . Niente eventi per il Capodanno Paura a Pechino dove sono esplosi alcuni focolai locali che hanno costretto a… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . Niente eventi per il Capodanno Paura adove sono esplosi alcuniche hanno costretto a… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

L’emergenza sanitaria non ferma i botti di Capodanno. Sono tante le segnalazioni di animali domestici terrorizzati dai primi petardi fatti esplodere in anticipo. Come noto, non è raro che cani e gatti ...

Covid, esplodono focolai locali a Pechino: restrizioni e tamponi a tappeto

Paura a Pechino dove sono esplosi alcuni focolai locali che hanno costretto a nuove misure restrittive. Nella capitale, mini lockdown per 10 zone del distretto di Shunyi, dopo che erano mesi che non s ...

