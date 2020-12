Conte: 'perché mi chiedono di dare delega servizi segreti, non si fidano di premier? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "La legge del 2007 attribuisce al presidente del Consiglio la responsabilità politica e giuridica sulla sicurezza nazionale, ne rispondo comunque, che mi avvalga o meno della facoltà, non è obbligatorio. Queste funzioni non sono delegabili". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. "Abbiamo un organismo, il Copasir, che ha funzioni di vigilanza e controllo sull'operato del presidente del Consiglio e le Agenzie di intelligence, che garantisce rispetto dell'interesse generale -ha spiegato il premier-. Chi chiede al Presidente del Consiglio di dover delegare deve spiegare perchè, non si fida del presidente del Consiglio? Allora bisogna cambiare la legge". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "La legge del 2007 attribuisce al presidente del Consiglio la responsabilità politica e giuridica sulla sicurezza nazionale, ne rispondo comunque, che mi avvalga o meno della facoltà, non è obbligatorio. Queste funzioni non sonobili". Lo ha detto ilGiuseppe. "Abbiamo un organismo, il Copasir, che ha funzioni di vigilanza e controllo sull'operato del presidente del Consiglio e le Agenzie di intelligence, che garantisce rispetto dell'interesse generale -ha spiegato il-. Chi chiede al Presidente del Consiglio di doverre deve spiegare perchè, non si fida del presidente del Consiglio? Allora bisogna cambiare la legge".

