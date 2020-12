Con prestanome, minacce e estorsioni era ‘specializzato’ in truffe in diversi settori: confiscati beni a noto 56enne di Aprilia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Latina e del Servizio Centrale Anticrimine di Roma hanno notificato ed eseguito un decreti di confisca nei confronti di Antonino Piattella, responsabile di attività illecite in diversi settori. I reati Antonino Piattella, di anni 56, residente ad Aprilia ed attualmente detenuto, come accertato dalle indagini di Polizia, ha la propensione, anzi la specializzazione, nel porre in essere attività delittuose, particolarmente nel settore edilizio, tributario, patrimoniale, economico ed ambientale, con una spiccata capacità di operare per il tramite di prestanome. Infatti è stato condannato per violazione delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistica edilizia, tentata estorsione, ricettazione, minacce, truffa aggravata continuata in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Latina e del Servizio Centrale Anticrimine di Roma hanno notificato ed eseguito un decreti di confisca nei confronti di Antonino Piattella, responsabile di attività illecite in. I reati Antonino Piattella, di anni 56, residente aded attualmente detenuto, come accertato dalle indagini di Polizia, ha la propensione, anzi la specializzazione, nel porre in essere attività delittuose, particolarmente nel settore edilizio, tributario, patrimoniale, economico ed ambientale, con una spiccata capacità di operare per il tramite di. Infatti è stato condannato per violazione delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistica edilizia, tentata estorsione, ricettazione,, truffa aggravata continuata in ...

Covid a Napoli, l'affare ristori: i manager dei clan a caccia di negozi e aziende in fallimento

Sono 998 le procedure fallimentari che hanno scandito l’anno del covid. Un numero che basta da solo a fotografare quanto sta accadendo a Napoli, destinato a finire al centro di indagini ...

