Come sta Michael Schumacher? L’ex collaudatore Badoer: “E’ un combattente” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono passati ormai sette anni da quel maledetto incidente in montagna, sulle piste da sci di Meribel, in Francia, che ha rovinato la vita di Michael Schumacher, pluricampione di Formula 1, amatissimo soprattutto dai tifosi ferraristi. Dopo quel 29 dicembre 2013, Schumi è entrato in coma, si è risvegliato ma non è stato più lo stesso. Oggi Schumacher ha 51 anni, ma dalle (pochissime) notizie sulle sue condizioni di salute sembra che il suo calvario non sia mai terminato. Nessuno può visitare Schumacher, tranne i membri della famiglia e alcuni amici strettissimi, Come L’ex team principal della Ferrari, Jean Todt, e L’ex collaudatore della Rossa di Maranello, Luca Badoer. In un’intervista rilasciata alla testata ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono passati ormai sette anni da quel maledetto incidente in montagna, sulle piste da sci di Meribel, in Francia, che ha rovinato la vita di, pluricampione di Formula 1, amatissimo soprattutto dai tifosi ferraristi. Dopo quel 29 dicembre 2013, Schumi è entrato in coma, si è risvegliato ma non è stato più lo stesso. Oggiha 51 anni, ma dalle (pochissime) notizie sulle sue condizioni di salute sembra che il suo calvario non sia mai terminato. Nessuno può visitare, tranne i membri della famiglia e alcuni amici strettissimi,team principal della Ferrari, Jean Todt, edella Rossa di Maranello, Luca. In un’intervista rilasciata alla testata ...

