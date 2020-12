Barcellona, Coutinho ko. Problemi al ginocchio, si teme il peggio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Piove sul bagnato in casa Barcellona, dopo il pareggio molto opaco con l’Eibar di ieri sera, per 1-1 e il momentaneo, deludente sesto posto nella classifica della Liga, a -7 dalla coppia di squadre di Madrid. I blaugrana, ancora privi di Messi, hanno perso anche Philippe Coutinho. Il brasiliano, ex Inter, tiene in ansia i tifosi e il club dopo l’infortunio subito ieri sera: il giocatore ha lasciato il campo claudicante e, come riporta il Mundo Deportivo, deve essere sottoposto a una risonanza magnetica che avrà il compito di stabilire l’esatta entità del danno al ginocchio. La prima diagnosi parla di lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. L’allenatore Ronald Koeman si è mantenuto sul vago in conferenza stampa, ma i timori sono altri. Il fantasista dei blaugrana potrebbe aver subito un danno ancora più grave ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Piove sul bagnato in casa, dopo il pareggio molto opaco con l’Eibar di ieri sera, per 1-1 e il momentaneo, deludente sesto posto nella classifica della Liga, a -7 dalla coppia di squadre di Madrid. I blaugrana, ancora privi di Messi, hanno perso anche Philippe. Il brasiliano, ex Inter, tiene in ansia i tifosi e il club dopo l’infortunio subito ieri sera: il giocatore ha lasciato il campo claudicante e, come riporta il Mundo Deportivo, deve essere sottoposto a una risonanza magnetica che avrà il compito di stabilire l’esatta entità del danno al. La prima diagnosi parla di lesione al menisco esterno delsinistro. L’allenatore Ronald Koeman si è mantenuto sul vago in conferenza stampa, ma i timori sono altri. Il fantasista dei blaugrana potrebbe aver subito un danno ancora più grave ...

