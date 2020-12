Balotelli festeggia sui social | “Il tempo passa ma noi no Testa bassa e lavorare”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Marioha celebrato il successo del Monza e il suo esordio con gol con due Instagram story. Compaiono lui e Kevin Prince Boateng in tre diversi momenti della carriera: 2013, 2016, 2020. La didascalia recita: “I tempino ma noi no!, la strada è lunga“. Nella seconda story immagini della partita e il suo sorriso al momento del cambio e un ironico “Good night“. Foto: Twitter Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

