Titan Quest 2 è realtà? Un tweet stuzzica la curiosità dei fan

Pubblicato originariamente nel lontano 2006, Titan Quest è diventato rapidamente uno dei concorrenti più popolari di Diablo 2 nel genere dei giochi di ruolo d'azione. Dopo aver ricevuto un'espansione chiamata Immortal Throne nel 2007, le cose sono state tranquille sul fronte di Titan Quest fino a quando THQ Nordic è entrato in scena nel 2016 con l'uscita di Titan Quest: Anniversary Edition, una riedizione migliorata del gioco originale e della sua unica espansione. Ad oggi, THQ Nordic ha pubblicato due espansioni per il gioco chiamate Ragnarok e Atlantis rispettivamente nel 2017 e nel 2019. Sembra che la società non abbia nemmeno finito con il marchio Titan Quest, dato che la sussidiaria di THQ Nordic Handy Games ha stuzzicato i fan ...

Pubblicato originariamente nel lontano 2006, Titan Quest è diventato rapidamente uno dei concorrenti più popolari di Diablo 2 nel genere dei giochi di ruolo d'azione. Dopo aver ricevuto un'espansione ...

