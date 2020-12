Punti di vista

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 dicembre 2020) Al giorno d’oggi è difficile accontentarsi con poco. Anche per questo il periodo che stiamo vivendo è vissuto alla stregua di una tortura, soprattutto dai giovani. Per alcuni, più dei contagi e della conseguente gravità della situazione preoccupa il distanziamento dagli amici e il repentino cambiamento delle abitudini di vita. Discoteche e locali chiusi, coprifuoco alle 22, divieto di assembramento per strada e in casa: questo è quello che un giovane teme più di ogni altra cosa. Chiede comprensione e vuole essere costantemente rassicurato per non perdere la speranza a un ritorno alla propria vita frenetica e piena. Forse alcuni (perché non è giusto fare di tutta l’erba un fascio) non sanno e non immaginano nemmeno che cosa hanno passato le vecchie generazioni durante e nel post guerra. I giovani dell’epoca abitavano in famiglie mediamente più severe di quelle di oggi e non c’era la ...