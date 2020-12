Manovra, oggi in Aula Senato. Fiducia mercoledì in mattinata (Di martedì 29 dicembre 2020) La Manovra approderà in Aula al Senato oggi pomeriggio in seconda lettura per la discussione generale. E' quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. La Commissione bilancio ha iniziato l'esame del provvedimento ieri sera alle 18.30 e dovrà concludere il lavoro entro le 13.30 di oggi. Dopo la discussione generale di oogi pomeriggio, alla quale sono state dedicate 6 ore e 35 minuti, l'Aula ai aggiornerà a mercoledì mattina alle 9 per la discussione sulla Fiducia e le dichiarazioni di voto. La prima chiama dovrebbe iniziare intorno alle 11.30. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 dicembre 2020) Laapproderà inalpomeriggio in seconda lettura per la discussione generale. E' quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. La Commissione bilancio ha iniziato l'esame del provvedimento ieri sera alle 18.30 e dovrà concludere il lavoro entro le 13.30 di. Dopo la discussione generale di oogi pomeriggio, alla quale sono state dedicate 6 ore e 35 minuti, l'ai aggiornerà amattina alle 9 per la discussione sullae le dichiarazioni di voto. La prima chiama dovrebbe iniziare intorno alle 11.30.

Capezzone : ++Oggi su @LaVeritaWeb++ Doppio scandalo manovra e Milleproroghe, quello che c’è e quello che non c’è: -blocco degl… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo a @massimogara. Manovra, cosa sarebbe successo a parti invertit… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Sulla manovra Caporetto tecnica per governo e maggioranza. Tutti i dettagli. E il presid… - RdiMilano : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo a @massimogara. Manovra, cosa sarebbe successo a parti invertite? La nec… - UniRomaTre : RT @S_Giacomoni: Oggi, #27dicembre, in #Europa si inaugura il #VaxDay e noi siamo in Aula a votare una #Manovra vecchia e inadeguata per sc… -