Lukaku | “L’Inter è forte ma servono leader in campo per vincere”

Romelu Lukaku ha rilasciato un'intervista a Voetbal International dove ha parlato del rapporto con Lautaro Martinez (qui per leggere le sue parole), ma anche dell'Inter e di cosa serva per vincere ai nerazzurri. Queste le sue parole: "servono leader in campo come me, come Arturo Vidal, Nicolò Barella o Alexis Sanchez. Solo con un tale atteggiamento puoi trasformare mentalmente la squadra e ribaltare una partita. La squadra è forte ma nei momenti chiave è come se mancasse qualcosa. Serve maggiore cattiveria e determinazione e solo alcuni leader possono metterla in campo".

