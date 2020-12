ho. Mobile hackerato? Dati a rischio secondo BankSecurity

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 dicembre 2020) Brutte notizie per i clienti di ho., compagnia telefonica virtuale di Vodafone. Nella serata di ieri il sito, molto attendibile su questioni del genere, ha segnalato la presenza deisensibili di 2,5 milioni di utenti messi in vendita sul dark web. Iin questioni sarebbero nome e cognome dell’utente, il numero di telefono, il codice ICCID (il codice identificativo della SIM), l’indirizzo, il codice fiscale e l’email. Manca ancora la conferma di ho.e della stessa Vodafone, maha assicurato di aver ricevuto un campione deisensibili di 10 utenti della compagnia virtuale per verificarne l’autenticità. Se il data breach venisse confermato sarebbero adi più di 2 milioni ...