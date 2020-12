Graduatoria nazionale concorso Dirigenti Scolastici 2017: il TAR Lazio la annulla in parte (Di martedì 29 dicembre 2020) L'Avv. Carlo Dalla Vecchia ci comunica che con la sentenza n. 13416/2020 pubblicata il 14.12.2020 il TAR Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, ha annullato, in parte, la Graduatoria finale del corso-concorso per Dirigenti Scolastici bandito nel novembre 2017. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) L'Avv. Carlo Dalla Vecchia ci comunica che con la sentenza n. 13416/2020 pubblicata il 14.12.2020 il TAR, sede di Roma, Sezione III bis, hato, in, lafinale del corso-perbandito nel novembre. L'articolo .

