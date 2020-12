Emendamento "anti-rom", in Piemonte la stretta agli insediamenti di roulotte (Di martedì 29 dicembre 2020) Elena Barlozzari Approvato l'emedamento "anti-rom" proposto dall'assessore alla Semplificazione della Regione Piemonte Maurizio Marrone. Da oggi per chi pernotta fuori delle aree di campeggio consentite scatta il sequestro del mezzo A Torino gli insediamenti abusivi di camper e roulotte sono una vera e propria piaga. Basta scorrere la cronaca degli ultimi mesi per rintracciare decine di casi. Il problema in città è esploso a primavera, con la chiusura del campo rom di via Germagnano. L’amministrazione pentastellata ha spacciato l’operazione per un successo, ma la realtà è che molti degli ex inquilini si sono semplicemente spostati altrove. Proprio come è successo nella Capitale, dove il piano di superamento dei campi rom, a partire dallo sgombero del Camping River, ha prodotto numerosi effetti ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Elena Barlozzari Approvato l'emedamento "-rom" proposto dall'assessore alla Semplificazione della RegioneMaurizio Marrone. Da oggi per chi pernotta fuori delle aree di campeggio consentite scatta il sequestro del mezzo A Torino gliabusivi di camper esono una vera e propria piaga. Basta scorrere la cronaca degli ultimi mesi per rintracciare decine di casi. Il problema in città è esploso a primavera, con la chiusura del campo rom di via Germagnano. L’amministrazione pentastellata ha spacciato l’operazione per un successo, ma la realtà è che molti degli ex inquilini si sono semplicemente spostati altrove. Proprio come è successo nella Capitale, dove il piano di superamento dei campi rom, a partire dallo sgombero del Camping River, ha prodotto numerosi effetti ...

