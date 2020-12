Due persone denunciate, avevano abbandonato centinaia di siringhe per strada (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – Un ingente quantitativo, circa 700 dispositivi medici , tra siringhe con aghi gia’ usati, provette per analisi con tracce di sangue e bisturi, abbandonati su strada, sono stati posti sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale. L’intervento e’ di alcuni giorni fa, quando una pattuglia del XV Gruppo “Cassia” e’ intervenuta, su segnalazione di personale Ama, in piazzale di Ponte Milvio, per la presenza di rifiuti pericolosi che, anziche’ essere conferiti negli appositi contenitori destinati alla raccolta di materiali taglienti e pungenti, erano stati abbandonati all’interno di alcuni sacchi di plastica, a fianco di un raccoglitore di farmaci scaduti, provocando anche il ferimento di un dipendente dell’Ama. Gli agenti, diretti dal Dott. Ugo Esposito, dopo aver proceduto al sequestro del materiale, hanno immediatamente avviato le indagini ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – Un ingente quantitativo, circa 700 dispositivi medici , tracon aghi gia’ usati, provette per analisi con tracce di sangue e bisturi, abbandonati su, sono stati posti sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale. L’intervento e’ di alcuni giorni fa, quando una pattuglia del XV Gruppo “Cassia” e’ intervenuta, su segnalazione di personale Ama, in piazzale di Ponte Milvio, per la presenza di rifiuti pericolosi che, anziche’ essere conferiti negli appositi contenitori destinati alla raccolta di materiali taglienti e pungenti, erano stati abbandonati all’interno di alcuni sacchi di plastica, a fianco di un raccoglitore di farmaci scaduti, provocando anche il ferimento di un dipendente dell’Ama. Gli agenti, diretti dal Dott. Ugo Esposito, dopo aver proceduto al sequestro del materiale, hanno immediatamente avviato le indagini ...

emergenzavvf : 100 persone evacuate dopo che un #incendio aveva interessato 5 appartamenti di un palazzo nel centro di #LaSpezia:… - Mov5Stelle : Con una partecipatissima due giorni in rete, che ha visto dialogare migliaia di persone, si è conclusa un’altra tap… - borghi_claudio : @AThelemis @GL93758963 @zio__sam_ Scelga lei la definizione ma se qui si è iniziato a parlare di moneta, debito e b… - shitpostaggio : e se vi dicessi che su questo profilo creato da poco meno di due settimane ho già silenziato 500 persone del twitte… - robertoanversa : @Pinucci63757977 Era solo una considerazione sulla coincidenza che due persone che non apprezzo abbiamo avuto in gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Due persone Più di due persone vanno al pranzo di Natale, cosa si rischia? Multe e controlli Money.it IL MONDO NON FINIRÀ. E NOI NEMMENO

Per trent’anni gli allarmisti del clima hanno dipinto scenari apocalittici che la realtà sembra smentire. Le emissioni scendono, il riscaldamento esiste ma appare ridimensionato. Soprattutto, benesser ...

Condannato per furto e lesioni aggravate, trovato a passeggio per Pordenone

PORDENONE. Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, nel pomeriggio di lunedì 28 dicembre, verso le 17.30, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di ...

Per trent’anni gli allarmisti del clima hanno dipinto scenari apocalittici che la realtà sembra smentire. Le emissioni scendono, il riscaldamento esiste ma appare ridimensionato. Soprattutto, benesser ...PORDENONE. Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, nel pomeriggio di lunedì 28 dicembre, verso le 17.30, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di ...