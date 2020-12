Caputo | l’agente spegne i rumors di mercato | “Al Sassuolo ha realizzato la sua favola Inutile parlare di offerte”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 29 dicembre 2020) Futuro ancora in Serie A e ancora in maglia neroverde, quella delovviamente, per Francesco Ciccio. Lo ha affermato senza mezze misure Gaetano Fedele, agente tra gli altri proprio dell'attaccante del club emiliano, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Radio Sportiva."si trova talmente bene a, che quando un giocatore trova l’ambiente ideale èdi", ha spiegato il procuratore del centravanti. "Ciccio ha trovato ha trovato terreno fertile e non a caso haladi un ragazzo del sud che arriva in Nazionale attraverso varie tappe e ha superato l’etichetta di giocatore di categoria da B. La sua storia dimostra invece che dovremmo stare più attenti ai nostri ...