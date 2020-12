Brexit, Regno Unito e Turchia hanno firmato un accordo di libero scambio (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo l’intesa con l’Unione europea sulla Brexit, il Regno Unito non perde tempo e sigla un altro importante accordo commerciale con la Turchia. L’accordo si chiama “Uk-Turkey Free Trade Agreement” ed è stato firmato in videoconferenza da Liz Truss, ministra britannica del Commercio internazionale, e dall’omologa turca Rushar Pekcan. Prevede dal primo gennaio il libero scambio tra i due Paesi, grazie a “un accordo di continuità – scrive il Financial Times – che andrà a sostituire le relazioni commerciali attualmente esistenti”. La ministra britannica ha spiegato che “garantirà le tariffe agevolate per le 7.600 aziende del Regno Unito che hanno esportato in ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo l’intesa con l’Unione europea sulla, ilnon perde tempo e sigla un altro importantecommerciale con la. L’si chiama “Uk-Turkey Free Trade Agreement” ed è statoin videoconferenza da Liz Truss, ministra britannica del Commercio internazionale, e dall’omologa turca Rushar Pekcan. Prevede dal primo gennaio iltra i due Paesi, grazie a “undi continuità – scrive il Financial Times – che andrà a sostituire le relazioni commerciali attualmente esistenti”. La ministra britannica ha spiegato che “garantirà le tariffe agevolate per le 7.600 aziende delcheesportato in ...

