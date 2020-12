Biancaneve | differenze tra il film del 2012 | la storia originale e le precedenti riduzioni

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi andrà in ondain Live Action della Disney: scopriamo le differenza tra l’ultima riduzione, lee l’è per le ultime generazioni solamente una delle più amate principesse Disney. Il, pubblicato nel 1937, rappresenta l’esordio della Disney Production nella creazione di lungometraggi animati.ed i sette nani rappresenta il primoanimato interamente prodotto negli Stati Uniti e il primo ad essere interamente a colori. La pellicola Disney ha dunque un’importanza seminale per l’azienda e per tutta l’industria cinematografica made in Usa. Laviene tratta dall’omonima fiaba dei Fratelli Grimm, i quali riadattarono per il loro libro di fiabe una ...